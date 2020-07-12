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В Ленинградской области один человек пострадал после взрыва в лесу

Пострадавшего на вертолете доставили в больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Мужчина получил травмы при взрыве в лесу Лужского района Ленинградской области. Для его госпитализации был привлечен вертолет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Мужчина получил травмы при взрыве неустановленного взрывоопасного предмета в лесу Лужского района Ленинградской области. Его доставили вертолетом [в Петербург] в больницу [им. И. И.] Джанелидзе", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщают местные СМИ, пострадавший мужчина является членом петербургского исторического поискового отряда "Р.К.К.А".

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