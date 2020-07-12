Нетрезвый украинец угрожал устроить взрыв у избирательного участка в Польше

ВАРШАВА, 12 июля. /ТАСС/. Гражданин Украины в нетрезвом состоянии угрожал подложить взрывное устройство вблизи избирательного участка во время проходящего в Польше в воскресенье второго тура президентских выборов. Об этом сообщило отделение полиции в городе Коньске (Свентокшишское воеводство) на юге страны.

Согласно имеющимся данным, 46-летний украинец во второй половине дня позвонил на номер экстренных служб. "Мужчина сообщил, что если к нему не приедет глава района, то он заложит взрывное устройство близ избирательного участка в гмине (малая административно-территориальная единица в Польше - прим. ТАСС) Слупья Конецкая", - рассказала Польскому агентству печати представитель местной полиции Марта Пшигодзкая.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов быстро нашли звонившего. "В его организме было обнаружено почти три промилле алкоголя", - проинформировала Пшигодзкая. Эксперты проверили квартиру иностранца и территорию вокруг избирательного участка. Угроза оказалась ложной.

Согласно польским законам, за содеянное гражданину Украины грозит до восьми лет лишения свободы.

Сегодня в Польше проводится второй тур президентских выборов. За кресло главы государства борются баллотирующийся на второй срок действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа". Голосование завершится в 21:00 по местному времени (22:00 мск).