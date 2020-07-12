Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время направит в суд уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из сестер Алексей Липцер.

"Генеральная прокуратура утвердила обвинение по уголовным делам в отношении сестер Хачатурян, которое подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в декабре 2019 года возвращал дело с указанием Следственному комитету переквалифицировать действия сестер в связи с нахождением в состоянии необходимой обороны. Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось. Теперь ждем поступления дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний", - рассказал защитник.

По его словам, после возврата дела в Следственный комитет РФ по делу "реально ничего не поменялось в пользу позиции следствия, только наоборот".