Более 140 воспитанников детсада в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за короткого замыкания

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Задымление в здании детского сада "Ромашка" в Южно-Сахалинске в понедельник утром стало причиной эвакуации 141 ребенка. Об этом сообщается в релизе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"13 июля в 09:29 по сахалинскому времени (01:29 мск) диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о задымлении в детском саду по адресу: Ленина, 306 "б". Был эвакуирован 141 ребенок", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, в учреждении произошло короткое замыкание электропроводки. Первый пожарный расчет прибыл через три минуты после вызова. К этому времени горение еще не началось.

В настоящее время угрозы пожара нет. Причина произошедшего неизвестна, ее будут устанавливать позже.

Детский сад "Ромашка" расположен в центре Южно-Сахалинска и является крупным дошкольным учреждением города. В нем функционируют 12 групп, в которых воспитываются 327 детей от двух до семи лет.