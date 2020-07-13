В Нижегородской области упал самолет Ан-2

ТАСС, 13 июля. Один человек погиб и один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 04:10 поступило сообщение о падении самолета Ан-2 ("кукурузника"). При происшествии один человек погиб и один пострадал, он госпитализирован. Всего в самолете находились два человека", - сказал собеседник агентства.

Также в региональном ГУ МЧС сообщили, что при падении самолет загорелся. Сотрудники ведомства ликвидировали возгорание на площади 30 кв. м.

"После столкновения с землей произошло возгорание самолета на площади 30 кв. м (ликвидировано). На земле жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для ликвидации последствий привлекался 21 человек, было задействовано восемь единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Нижегородской области шесть человек и две единицы техники.

Как уточнили в ЕДДС Большеболдинского района, где упал самолет, пострадавший в результате ЧП находится в Центральной районной больнице. Информации о причинах падения самолета, как пояснили ТАСС в МЧС, пока нет.

О проведении доследственной проверки

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выехали на место падения самолета. По факту ЧП организована проверка.

"На место выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России и сотрудники МЧС России по Нижегородской области. Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

В новость внесены изменения (06:16 мск) - добавлены подробности о ликвидации возгорания на месте крушения самолета.