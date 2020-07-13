В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. В Приморье завершили расследование уголовного дела о случайном убийстве на охоте в отношении трех жителей Кавалеровского района, сообщается в понедельник на официальном сайте прокуратуры региона. Двое из обвиняемых являлись сотрудниками полиции и пытались запутать следствие.

По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемые, которые являлись тогда оперуполномоченными, находились вместе с отцом одного из них в машине Toyota Land Cruiser в окрестностях с. Зеркальное Кавалеровского района.

"Двигаясь ночью по лесу, они приняли за животное местного жителя, который спрятался в зарослях. Остановившись, через люк машины один из них произвел прицельный выстрел. От полученного ранения потерпевший скончался", - говорится в сообщении ведомства.

Когда обвиняемые обнаружили, что застрелили человека, то отвезли убитого вместе с его мотоциклом на берег водохранилища. Они закопали тело, а мотоцикл бросили в воду. В дальнейшем полицейские сначала пытались отвести подозрение от себя, а после - обвинить отца одного из них, который находился вместе с ними в машине в момент убийства.

Для этого один из полицейских приобрел для своего отца неисправный автомобиль, и при помощи эвакуатора переместил его в лес в районе с. Нижние Лужки Чугуевского района, где оставил машину под предлогом поломки. Таким образом он хотел отвести внимание от собственной машины, в которой фактически находились все трое в момент убийства. Купленный автомобиль отец одного из полицейских предъявил следствию в подтверждение своей версии о том, что он охотился один, по неосторожности убил человека и сам спрятал тело.

Вскрыть несоответствие в показаниях подозреваемых удалось благодаря профессиональной оперативной работе следователей. Уточняется, что дело будет направлено в Кавалеровский районный суд.