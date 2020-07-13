Следователи назвали предварительную причину крушения Ан-2 в Нижегородской области

ТАСС, 13 июля. Крушение самолета Ан-2 в Нижегородской области утром в понедельник произошло, по предварительным данным, после того как самолет задел ЛЭП, сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

"По предварительным данным, крушение Ан-2 в Нижегородской области произошло из-за того, что самолет задел провод [линии электропередач], после чего упал и загорелся. Это одна из версий случившегося. Однако будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота", - сказала собеседница агентства.

Ан-2 в понедельник упал в Большеболдинском районе Нижегородской области. На борту находились два человека, один из них погиб, второй с травмами доставлен в Центральную районную больницу. При падении самолет загорелся, пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м.

Ранее Приволжское следственное управление на транспорте СК России сообщило, что на место были направлены их сотрудники, организована доследственная проверка.