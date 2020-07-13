Суд в Хабаровске приговорил псевдомедика к условному сроку

ТАСС, 13 июля. Жительница Хабаровска, которая была менеджером в псевдомедицинском центре и убеждала людей в необходимости дорогостоящего лечения, приговорена к трем годам лишения свободы, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По версии следствия, в период с октября 2016-го по декабрь 2018 года в Хабаровске действовала организованная группа, созданная с целью хищения денежных средств у граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению. Подсудимая, действуя в составе организованной группы, приняла участие в совершении 37 преступлений.

Женщина осуществляла первичный прием граждан, в ходе которого с помощью прибора бытового назначения якобы проводила диагностику состояния их здоровья. После чего убеждала потерпевших в наличии выдуманного заболевания и необходимости срочного лечения.

"Введенные в заблуждение клиенты соглашались на прохождение лечения в псевдомедицинском центре, заключали договоры оказания услуг и кредитные договоры для возможности оплаты псевдолечения. 33-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

"Подсудимая получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что похищенными у граждан денежными средствами в общей сумме свыше 4 млн рублей участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, но гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.