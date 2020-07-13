В Подмосковье полицейские нашли подпольное казино

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полицейские пресекли в Королеве деятельность подпольного игорного клуба, который организовала жительница Сергиево-Посадского района. Об этом сообщила ТАСС в понедельник начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Игорный клуб находился в подвальном помещении многоквартирного дома, расположенного на улице Маяковского. Заведение работало законспирировано без вывесок и преимущественно в ночное время. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты по предварительному звонку", - сказала Петрова.

По ее словам, в ходе осмотра помещения оперативники обнаружили и изъяли 12 системных блоков, планшет администратора, а также другие предметы, необходимые для расследования уголовного дела. Кроме того, в заведении находились шесть посетителей, которые играли на компьютерах. "Полицейские установили, что проведением азартных игр занималась 35-летняя жительница Сергиево-Посадского района, которая была доставлена в отдел полиции", - добавила начальник пресс-службы подмосковной полиции.

Как отметила Петрова, установлено, что изъятые компьютеры относятся к игровому оборудованию. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.