Проверка не подтвердила возгорание в поликлинике в Новой Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пожарные проверили городскую поликлинику в 3-м микрорайоне города Московского Новомосковского городского округа после срабатывания пожарной сигнализации и не обнаружили возгорание. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Возгорание в ходе проверки не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Утром в понедельник в поликлинике в Новой Москве сработала пожарная сигнализация. На место прибыли пожарные, которые поэтажно проверили здание.