Разлившееся на Таймыре топливо попало в два водоема

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Авиационное топливо, разлившееся из-за разгерметизации трубопровода компании "Норильсктрансгаз" возле поселка Тухард в Таймырском районе Красноярского края, попало в два водоема. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"По уточненным данным, произошел разлив 55 кубометров топлива на площади более 30 кв. м в месте прорыва. С учетом рельефа местности часть топлива попала в два водоема, у которых общий ручей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что водозаборов там нет.

На данный момент место разлива локализовано. "Для недопущения попадания нефтепродуктов в акваторию реки Большая Хета установлены 7 линий боновых заграждений протяженностью 550 м, загрязненный грунт обработан 750 кг сорбента", - сообщили в экстренных службах. В район проведения работ по ликвидации последствий разлива доставлены специалисты с необходимым оборудованием для сбора нефтепродуктов, в том числе с боновыми заграждениями и запасом сорбента общим весом 500 кг.

Разгерметизация трубопровода компании "Норильсктрансгаз" произошла 12 июля около 11:15 (07:15 мск). В Росморречфлоте ТАСС сообщили, что в акваторию реки топливо не попало, прорыв произошел, предположительно, в середине четырехкилометрового трубопровода, по которому топливо перекачивалось от причала к резервуару.

АО "Норильсктрансгаз" - дочернее общество ПАО "ГМК "Норильский никель". Основная задача компании - транспортировка газа и газового конденсата предприятиям Заполярного филиала "Норникеля", АО "НТЭК" и промышленным предприятиям Норильского промышленного района и Дудинки.