В Можайске из-за дождя подтопило почти 50 дачных участков и 28 домов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Почти 50 дачных участков и 28 дачных домов оказались подтопленными на территории Можайского городского округа в Подмосковье в понедельник в результате сильного дождя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"За 13 июля произошло подтопление 49 дачных участков в СНТ "Виктория, СНТ "Васильки", СНТ "Стрела" в городском округе Можайский, а также 28 дачных домов в СНТ "Виктория" и СНТ "Стрела", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, от воды освободились 9 дачных участков в садовом товариществе "Васильки". Всего на утро понедельника, как отметили в главке МЧС, подтопленными остаются 124 приусадебных участка и 43 дачных дома в четырех садовых товариществах на территории городских округов Можайский и Наро-Фоминск.

В воскресенье Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем, местами сильным, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Дождь наблюдался на территории городских округов Дмитров, Истра, Руза, Можайск и Наро-Фоминск.