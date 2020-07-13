В Москве телефонные мошенники похитили с банковского счета москвички более 10 млн рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Неизвестные похитили с банковского счета москвички более 10 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, вечером в воскресенье в дежурную часть полиции поступила информация о краже денег с банковского счета москвички. "Заявительнице с номера телефона звонили неизвестные, обманным путем получили доступ к ее личному кабинету онлайн-приложения, после чего совершили кражу денежных средств в сумме более 10 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.