Три человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Туле

ТУЛА, 13 июля. /ТАСС/. Двое мужчин и женщина погибли при пожаре в квартире пятиэтажного дома в Туле утром в понедельник, еще один пострадавший находится в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Тульской области.

"Информация о возгорании в многоквартирном доме на улице Серебровская в Туле поступила около 07:17 мск. В результате пожара в квартире погибли трое - двое мужчин и одна женщина. Еще один человек доставлен в реанимацию, по нему информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, при тушении пожара из дома были эвакуированы 14 человек, в том числе один ребенок. Причины возгорания устанавливаются.