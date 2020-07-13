На Сахалине напавшего на фельдшера мужчину приговорили к 300 часам исправительных работ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Мировой судья признал 20-летнего жителя города Долинска (юг Сахалина) виновным по уголовному делу о нападении на медика и приговорил его к 300 часам исправительных работ. Об этом в понедельник сообщается в релизе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"[Подсудимый] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. "в", "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью <...> в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга) <...> Приговором суда виновному назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Сахалинской области и правоохранительных органов, инцидент произошел в декабре 2019 года. Медикам поступил вызов: в одной из квартир дома №8 по улице Севастьянова в Долинске требовалась помощь хозяйке квартиры. Приехав по вызову, фельдшеры обнаружили тело женщины. В квартире также находились около 10 молодых людей и девушек. 20-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения стал предъявлять претензии фельдшерам по поводу того, что те долго ехали. Один из фельдшеров достал сотовый телефон, чтобы вызвать сотрудников полиции, в это время 20-летний юноша вырвал из рук медработника телефон и им рассек голову фельдшеру.