В Ивановской области ликвидировали нарколабораторию

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили нашли лабораторию по производству синтетических наркотиков, в Кинешме Ивановской области. Изъято почти 200 кг мефедрона. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками установлено, что четверо граждан ближнего зарубежья арендовали частный дом на окраине города Кинешма Ивановской области, где организовали цех по изготовлению синтетических наркотиков. Полицейскими обнаружено 192 кг готового к реализации наркотического средства мефедрон", - сказала Волк.

Также изъято лабораторное оборудование, более 1,5 тыс. кг химических веществ и 437 пластиковых канистр с наркосодержащей жидкостью. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемые заключены под стражу.