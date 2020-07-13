Треть владельцев банковских карт в РФ сталкивались с мошенничеством

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Почти треть россиян - держателей банковских карт сталкивались с мошенничеством, например, с попытками узнать конфиденциальную информацию и фишинговыми рассылками, следует из исследования Аналитического центра НАФИ.

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"Треть владельцев карт в России (31%) сталкивались с мошенничеством: это были попытки узнать конфиденциальные данные карты по телефону и просьбы предоставить данные для денежного перевода (например, для ложной помощи знакомым или оформления несуществующего выигрыша). Также держатели карт получали сообщения или письма с вирусами или вредоносными ссылками, сообщения о подтверждении или отмене операций по карте, которые они не совершали", - говорится в исследовании.

При этом каждый четвертый россиянин находится в группе риска, поскольку готов сообщить посторонним конфиденциальную платежную информацию.

"Четверть россиян (27%) находятся в "группе риска": они могут стать жертвами мошенников, поскольку готовы сообщить сотруднику банка по телефону данные карт, которые сообщать нельзя (срок действия, трехзначный код безопасности с обратной стороны, код из смс-сообщения), - отмечают в НАФИ.

Согласно данным исследования, чаще других атакам мошенников подвергались жители Москвы и Санкт-Петербурга (37% против 31% в среднем по стране), россияне в возрасте от 25 до 34 лет (35%), люди, занимающие руководящие посты (41%).

Вместе с этим подавляющее большинство держателей карт (96%) отметили, что в результате попыток мошенничества в отношении своих банковских карт не понесли финансовых потерь.

Всероссийский опрос провел Аналитический центр НАФИ в июле 2020 года. Опросили 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах России.