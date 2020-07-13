Бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом

"В ходе следствия получены доказательства его причастности к руководству преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), - сообщили в СК. - По предварительной версии следствия, Быков с 1993 по 1995 год с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края, контроля за деятельностью участников преступных групп и извлечения от этого материальной выгоды сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе свою преступную группу, а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым, Владимиром Татаренковым и другими".

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в руководстве преступным сообществом красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову, обвиняемому в организации убийства двух человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Быков ввел нормы поведения в преступном сообществе и санкции за их нарушения для поддержания дисциплины. В последующем он координировал деятельность ОПГ, создавал устойчивые связи между группами, разделял сферы влияния и доходов для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Членами организованных преступных групп, возглавляемых Быковым, были совершены убийства с целью захвата и сохранения лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.

Быкова также обвиняют в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году по пп. "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР. По версии следствия, они были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым. Он решил убить их после того, как перед его автомобилем произошел взрыв. Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды.

В июле 1994 года два киллера - Сергей Бакуров и Владимир Чучков - расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко. Бакуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренков получил 13 лет лишения свободы. Быков арестован.

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