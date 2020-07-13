В Москве задержали наркоторговца, у которого изъяли 2 кг мефедрона

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полиция в Москве задержала наркоторговца, по местам закладок, в машине и доме которого изъято в общей сложности почти 2 кг мефедрона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Полиция задержала на Звездном бульваре в Москве 24-летнего москвича, который делал закладки с наркотиками. Он показал места закладок, наркотики были изъяты. Также запрещенные вещества были найдены у него в машине и дома. "Установлено, что мужчина получал из интернет-магазина партии наркотиков, которые он расфасовывал в свертки с целью последующего сбыта. Общий вес изъятого наркотического средства (мефедрона) составляет более 1,8 кг", - рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, подозреваемый заключен под стражу.