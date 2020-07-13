В Ленобласти задержали мужчин, подозреваемых в выращивании конопли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в выращивании конопли на земельном участке в поселке Синево Приозерского района Ленинградской области. Районный следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, при обыске полиция изъяла 103 куста конопли, произраставших в доме. "По результатам экспертизы выяснилось, что растения содержат наркотическое средство каннабис общей массой более 4 килограммов", - говорится в сообщении.

Мужчин 31 и 46 лет задержали в том же месте. Один из них уже имел судимость за оборот наркотиков. По данным пресс-службы полиции, мужчины занимались культивацией растений с целью дальнейшего сбыта. Плантацию ликвидировали, устанавливаются каналы поставки наркотических средств.