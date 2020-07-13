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В Ростове-на-Дону задержаны сторонники ИГ, готовившие теракты в школах и больницах

По информации ФСБ, в террористическую группу входили россияне и граждане одной из среднеазиатских стран
'ЦОС ФСБ'

ТАСС, 13 июля. ФСБ обезвредила в Ростовской области группу сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), планировавших теракты в школах и больницах. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.

"ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО "Исламское государство", в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России. Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях", - сообщили в ФСБ.

Отмечается, что когда сотрудники спецподразделения ФСБ пытались задержать в Азовском районе главаря группы, тот сначала обстрелял силовиков из автомата, а после покончил с собой. Никто из мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов во время спецоперации не пострадал. В Ростове-на-Дону задержаны остальные пять членов группы.

"Во время обысков по адресам проживания задержанных и осмотра места происшествия обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотические средства", - сообщили в ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), 222 ("Незаконный оборот оружия"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

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