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Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов

В 2017 году она, по данным Высшей квалификационной коллегии судей, не рассмотрела ни одного дела

ТАСС, 13 июля. Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Об этом ТАСС сообщили в понедельник, 13 июля, в коллегии.

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"Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела обращение Совета судей и привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Хахалеву. Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи", - сообщили агентству. "Внутренняя проверка показала, что Хахалева отсутствовала на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней, прогуляв эти дни за несколько лет. Так, в 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, в 2018 году ею рассмотрено только пять дел", - сказали в ведомстве, отметив, что судья лишена первого квалификационного класса.

Скандал вокруг судьи Краснодарского краевого суда начался летом 2017 года, когда распространилась информация о свадьбе ее дочери. По сообщениям ряда СМИ, гостей якобы развлекали певцы Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, в соцсетях написал, что расходы на торжество составили около $2 млн. Кроме того, СМИ сообщали о том, что диплом Хахалевой поддельный, совет судей края и СК РФ не нашли этому подтверждения. Ведомства также проверили сведения о финансировании свадьбы, не обнаружив ни одного факта, порочащего репутацию судьи.

Хахалеву назначили судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. В ее собственности находится жилой дом площадью 66 кв. м и два земельных участка площадью 300 и 851 кв. м.

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