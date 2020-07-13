Трутнев объяснил задержание Фургала проверками после вступления в должность губернатора

ХАБАРОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России вскрыл новые факты из прошлого арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, так как после избрания на эту должность внимание к чиновнику выросло, заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на встрече с журналистами.

Вице-премьер прибыл в регион в рамках рабочей поездки на Дальний Восток.

"Когда человек идет на выборы губернатора, никаких проверок не существует. Любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста, установленного законодательством, имеет право быть избранным. <…> Но уже, извините, когда его избрали, очевидно возникает целый ряд проверок, возникает интерес. <…> Когда человек становится губернатором, о нем говорят все и всюду", - сказал полпред.