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Дело в отношении Сергея Фургала

Трутнев объяснил задержание Фургала проверками после вступления в должность губернатора

Вице-премьер отметил, что когда человек идет на выборы губернатора, никаких проверок не существует
Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (слева) Пресс-служба Ю.Трутнева/ТАСС
Описание
Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (слева)
© Пресс-служба Ю.Трутнева/ТАСС

ХАБАРОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России вскрыл новые факты из прошлого арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, так как после избрания на эту должность внимание к чиновнику выросло, заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на встрече с журналистами.

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Вице-премьер прибыл в регион в рамках рабочей поездки на Дальний Восток.

"Когда человек идет на выборы губернатора, никаких проверок не существует. Любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста, установленного законодательством, имеет право быть избранным. <…> Но уже, извините, когда его избрали, очевидно возникает целый ряд проверок, возникает интерес. <…> Когда человек становится губернатором, о нем говорят все и всюду", - сказал полпред.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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