Директора самарского предприятия отправили под домашний арест за налоговые преступления

САМАРА, 13 июля. /ТАСС/. Следственные органы Самарской области предъявили обвинение генеральному директору ООО "ТД "РЕМЕТАЛЛ-С" в уклонении от уплаты налогов на сумму более 355 млн рублей, а также в сокрытии более 14 млн рублей, за счет которых должны были быть взысканы недоимки по налогам. В настоящее время обвиняемый заключен под домашний арест, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области предъявлено обвинение генеральному директору ООО "ТД "РЕМЕТАЛЛ-С" в совершении двух преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений" и "Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с января 2013 года по декабрь 2016 года обвиняемый заключал фиктивные договоры, за счет которых умышленно занижал суммы налогооблагаемого оборота предприятия, в результате чего уклонился от уплаты налогов на сумму более 355 млн рублей. Кроме того, с ноября 2018 года по февраль 2019 года скрыл более 14 млн рублей, за счет которых должны были быть погашены долги по налогам.