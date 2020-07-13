Суд зарегистрировал иск к Навальному на 230 тыс. рублей за незаконное использование фото

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы 3 августа проведет беседу по иску блогера Алексея Жирухина к Алексею Навальному, который требует взыскать с коллеги 230 тыс. рублей за незаконное использование фотографий в своем блоге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Истец Жирухин просит суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 180 тыс. рублей за нарушение его исключительных имущественных прав, а также компенсацию 50 тыс. рублей за моральный вред. Беседа назначена на 3 августа в 15:00 мск", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.

Речь идет о взыскании компенсации за использование фотографий Жирухина в одном из недавних видеороликов Навального.

Ранее предприниматель Александр Удодов подал в Люблинский суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному. В иске он просит суд обязать удалить сведения в статьях в аккаунте (блоге) Навального, удалить указанные сведения в размещенных видеороликах на канале блогера в YouTube. Кроме того, Удодов просит обязать опровергнуть несоответствующие действительности сведения, записать и опубликовать видеоролики на срок четыре месяца, в которых Навальный зачитывает резолютивную часть решения суда, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Люблинский суд проведет досудебную подготовку по иску 27 июля.