Экс-совладельца "Росгосстраха" Хачатурова признали виновным в растрате более 2 млрд рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы выносит обвинительный приговор в отношении бывшего совладельца страховой компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации похищенного в особо крупном размере, а также присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Клепальская совершила пособничество", - говорится в приговоре судьи Ольги Быковской. По словам судьи, Хачатурову инкриминируется растрата более 2 млрд рублей.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. Наказание для них будет названо в заключительной части судебного акта. Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд назначить по совокупности преступлений Хачатурову девять лет колонии, второй фигурантке дела - бывшему акционеру Росгосстрахбанка Надежде Клепальской - восемь лет лишения свободы. Адвокаты просили оправдать своих подзащитных.