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В Самаре произошел пожар на складе с краской

Площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. м
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Описание
© ГУ МЧС по Самарской области/ТАСС
© МЧС России/ТАСС
© МЧС России/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Площадь пожара на складе с краской в Самаре возросла до 2,5 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара увеличилась до 2,5 тыс. кв. метров. К месту следуют пожарный поезд. Для усиления группировки также планируется привлечение пожарного катера и вертолета", - сказали в министерстве.

Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Группировка пожарных составляет 171 человек и 58 единиц техники. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

В новость были внесены изменения (15:26 мск) - меняется площадь пожара. 

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РоссияСамарская область
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