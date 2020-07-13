Обыски проходят в администрации Кирова по делу о злоупотреблении полномочиями

КИРОВ, 13 июля. /ТАСС/. Следственные органы совместно с сотрудниками УФСБ России по Кировской области проводят обыски в администрации Кирова в связи с возбуждением уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию недостроенного объекта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2018 году чиновники администрации в интересах одного из застройщиков выдали разрешение на ввод объекта в Нововятском районе, строительство которого не было завершено.

"Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами из числа сотрудников администрации [Кирова] по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В администрации города Кирова следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Кировской области приводятся обыски, изымается документация, имеющая значение к данному уголовному делу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, по плану на улице Советской, 58б должен был быть построен жилой дом. В феврале 2019 года административная техническая инспекция администрации обнаружила незавершенный объект строительства, который не был подключен к инженерным коммуникациям. По данным newsler.ru, по указанному адресу ведется частное строительство мотеля с офисными помещениями и подземной парковкой. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.