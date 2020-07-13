ФСБ начала предъявлять обвинение Ивану Сафронову

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ФСБ России начала предъявлять обвинение в государственной измене советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.
"В следственном управлении ФСБ началась процедура предъявления обвинения Сафронову в присутствии адвокатов. Он также будет допрошен в качестве обвиняемого", - сказал он.
Как сообщил в свою очередь адвокат Сафронова Иван Павлов, планируется формальная процедура ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, которая по содержанию целиком совпадает с постановлением о возбуждении уголовного дела. Он подтвердил, что группа защитников находится внутри следственного управления ФСБ. "У них будет возможность пообщаться с Иваном. И здесь все зависит от того, как Иван будет настроен. Кроме того, будет допрос", - сказал Павлов. Защита также сформулирует свои вопросы следствию и зафиксирует их в протоколе.