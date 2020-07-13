ФСБ начала предъявлять обвинение Ивану Сафронову

"В следственном управлении ФСБ началась процедура предъявления обвинения Сафронову в присутствии адвокатов. Он также будет допрошен в качестве обвиняемого", - сказал он.

Как сообщил в свою очередь адвокат Сафронова Иван Павлов, планируется формальная процедура ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, которая по содержанию целиком совпадает с постановлением о возбуждении уголовного дела. Он подтвердил, что группа защитников находится внутри следственного управления ФСБ. "У них будет возможность пообщаться с Иваном. И здесь все зависит от того, как Иван будет настроен. Кроме того, будет допрос", - сказал Павлов. Защита также сформулирует свои вопросы следствию и зафиксирует их в протоколе.