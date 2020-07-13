В Ростовской области после возгорания автомобиля погиб двухлетний ребенок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Двухлетний ребенок погиб в результате возгорания в припаркованном около частного дома автомобиле 11 июля в Дубовском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По предварительным данным, 11 июля в Дубовском районе в салоне автомобиля, припаркованного рядом с частным домовладением, произошло возгорание. После тушения очага возгорания на переднем пассажирском сидении обнаружен мальчик 2017 года рождения, получивший термические ожоги 4-й степени лица, туловища и конечностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенка доставили в Центральную районную больницу Дубовского района. Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь он умер.

Сейчас проводится доследственная проверка, отметили в пресс-службе. Следователи провели осмотр места происшествия, в ходе которого в салоне автомобиля обнаружили спички. По одной из версий, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение ребенка с огнем. В ходе проверки следователи проверят и другие версии произошедшего.