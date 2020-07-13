Генпрокуратура подтвердила направление в суд уголовного дела сестер Хачатурян

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ подтвердила, что обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, утверждено. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по завершенному расследованию Главным следственным управлением СК РФ по уголовному делу в отношении сестер Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца", - сообщили в надзорном ведомстве.

Копии обвинительного заключения, состоящего более чем из 200 листов, вручены обвиняемым. Уголовное дело будет направлено в Мосгорсуд для рассмотрения по существу. Также утверждено постановление о направлении выделенного уголовного дела в отношении младшей сестры в суд для применения принудительной меры медицинского характера. После вручения 14 июля защитнику копии данного постановления уголовное дело будет направлено в Бутырский районный суд Москвы.

В воскресенье об утверждении обвинительного заключения по делу сестер Хачатурян сообщил ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Липцер.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что если Генпрокуратура утвердит обвинительное заключение и направит дело сестер в суд, то оно будет рассматриваться в закрытом от СМИ и слушателей режиме, так как гособвинение заявит соответствующее ходатайство в связи с тем, что в материалах неоднократно упоминается об издевательствах и насилии отца над дочерьми. По словам источника, дело младшей сестры в случае утверждения постановления о назначении ей мер медицинского характера тем более будет рассмотрено в закрытом режиме.

Согласно статье 241 Уголовно-процессуального кодекса РФ, разбирательство по уголовному делу проводится в закрытом режиме, если в его материалах содержится информация о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях, что "может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство". Судебные заседания по избранию мер медицинского характера также проходят в закрытом режиме.