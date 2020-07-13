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Дело Ивана Сафронова

Адвокат Сафронова сообщил, что следствие пока не предоставило доказательств его вины

Иван Павлов считает, что ФСБ нарушила еще на стадии избрания меры пресечения право его подзащитного знать, в чем именно заключаются подозрения

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ФСБ России пока не предоставила никаких доказательств вины советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

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"Нам никаких доказательств не показали. Вряд ли что-то покажут сейчас", - сказал он. Павлов напомнил, что в материалах дела фигурирует корыстный мотив. "Вопрос, какую сумму Иван мог получить, является неясным. Мы зададим все вопросы, ответы на которые должны быть от следствия", - добавил адвокат. Он подчеркнул, что задача следствия - объяснить суть обвинений. "Мы не должны формулировать за следствие обвинение и апеллировать какими-то догадками", - сказал Павлов.

Адвокат считает, что ФСБ нарушила еще на стадии избрания меры пресечения право его подзащитного знать, в чем именно заключаются подозрения. "Именно тогда следствие должно было продемонстрировать какие-то улики, однако оно этого не сделало. Из тех документов, которые нам показали, речь идет о каком-то абстрактном представителе чешских спецслужб", - пояснил Павлов. Он сообщил, что один из адвокатов Сафронова не будет давать ФСБ подписку о неразглашении тайны следствия, что позволит ему информировать общество о ходе расследования.

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РоссияДело Ивана Сафронова
Дело Ивана Сафронова
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