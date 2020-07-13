Жителя Калмыкии приговорили к 14 годам колонии за убийство ребенка-инвалида

ЭЛИСТА, 13 июля. /ТАСС/. Элистинский городской суд приговорил жителя поселка Ики-Бурул Ики-Бурульского района Калмыкии к 14 годам колонии строгого режима за убийство сына его сожительницы - пятилетнего ребенка-инвалида. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе прокуратуры республики.

"Совершивший убийство ребенка-инвалида житель Калмыкии приговорен судом к 14 годам колонии строгого режима и к ограничению свободы сроком на полтора года. Ранее коллегия присяжных заседателей Верховного суда Калмыкии вынесла вердикт жителю Ики-Бурульского района, которым он признан виновным и не заслуживающим снисхождения", - сказали в прокуратуре.

В судебном процессе подсудимый отрицал свою вину, пытался уйти от уголовной ответственности. Прокурор настаивал на назначении подсудимому наказания в виде 18 лет лишения свободы, добавили в пресс-службе прокуратуры.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по республике, уголовное дело было возбуждено по пункту "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии"). Мужчина в ночь на 15 января в состоянии алкогольного опьянения избил ребенка-инвалида, в результате чего ребенок умер. Во время следствия сожитель матери мальчика находился под арестом.