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Дело Ивана Сафронова
Обновлено 

Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене

Он не признал вину
Иван Сафронов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Иван Сафронов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в государственной измене бывшему корреспонденту газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов.

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"Моему подзащитному предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Вину он не признает", - сказал защитник.

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ утром 7 июля. ФСБ России возбудила в его отношении уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. Ему грозит до 20 лет колонии. По версии следствия, в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой (Управление по внешним связям и информации Чехии). Задание, которое заключалось в сборе и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году, он выполнил в 2017 году. При этом конечным получателем секретных сведений были США.

Сафронов до мая 2019 года работал в газете "Коммерсантъ", с июля того же года - в "Ведомостях". 18 мая 2020 года он стал советником главы Роскосмоса.

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РоссияДело Ивана Сафронова
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