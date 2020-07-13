СМИ: cуд освободил из-под домашнего ареста подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Ей разрешили передвигаться по Украине и снимут электронный браслет. Об этом в понедельник из суда сообщает украинский "5 канал" .

Как стало известно журналистам, еще одну фигурантку дела, врача Юлию Кузьменко, оставили под стражей. Третьего подозреваемого, Андрея Антоненко, суд также оставил под стражей до 23 июля.

Сообщается, что Дугарь и ее адвокаты частично удовлетворены смягчением меры пресечения, однако заявили, что будут и в дальнейшем доказывать непричастность Дугарь к делу.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря 2019 года объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пятерых участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который сначала заменили на ночной, а затем ее освободили под залог.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года. В его машине сработало взрывное устройство.