СМИ: cуд освободил из-под домашнего ареста подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Ей разрешили передвигаться по Украине и снимут электронный браслет. Об этом в понедельник из суда сообщает украинский "5 канал".
Как стало известно журналистам, еще одну фигурантку дела, врача Юлию Кузьменко, оставили под стражей. Третьего подозреваемого, Андрея Антоненко, суд также оставил под стражей до 23 июля.
Сообщается, что Дугарь и ее адвокаты частично удовлетворены смягчением меры пресечения, однако заявили, что будут и в дальнейшем доказывать непричастность Дугарь к делу.
Украинские правоохранительные органы 12 декабря 2019 года объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пятерых участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который сначала заменили на ночной, а затем ее освободили под залог.
Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года. В его машине сработало взрывное устройство.