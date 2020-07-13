Экс-начальник отдела опеки под Калининградом подозревается в присвоении 1 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего начальника отдела опеки и попечительства Славского района Калининградской области. Экс-чиновницу подозревают в присвоении 1 млн рублей, принадлежащих 73-летней недееспособной женщине, находившейся на ее попечительстве, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Советским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Калининградской области в отношении бывшего начальника отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства администрации МО "Славский муниципальный район" возбуждено уголовное дело. 39-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Следствие возбудило дело на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области и отделом экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Советский".

По данным следствия, подозреваемая, будучи опекуном 73-летней недееспособной жительницы поселка Большаково Славского района, являлась материально-ответственным лицом, должна была распоряжаться денежными средствами подопечной в ее интересах. Вместе с тем, как полагает следствие, чиновница, действуя умышленно, в период с декабря 2019-го по март 2020 года, неоднократно переводила денежные средства с расчетного счета потерпевшей на свои счета и распоряжалась ими по своему усмотрению. "По версии следствия, общая сумма присвоенных подозреваемой денежных средств, принадлежавших подопечной, за указанный период времени составила 1 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели, изучается документация.