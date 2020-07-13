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Движение в районе 97 км МКАД затруднено из-за ДТП с тремя автомобилями

В результате аварии пострадали два человека

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в районе 97 км МКАД, травмы получили два человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Около 15:50 мск в районе 97 км МКАД произошло столкновение трех единиц транспорта, в результате которого пострадали два человека", - сказали в ведомстве.

В главке полиции уточнили, что движение на этом участке дороги затруднено.

Как поясняется в Twitter-аккаунте ЦОДД, авария произошла в районе нацпарка "Лосиный остров", столкнулись четыре автомобиля, на месте находятся оперативные службы. "Ограничено движение в первой и второй полосах. Будьте осторожны и внимательны, по возможности объезжайте, - движение сильно затруднено", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (17:09 мск) - добавлена информация по тексту.

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