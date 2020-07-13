Жителя Ставрополья приговорили к 16 годам колонии за убийство восьмимесячной дочери

СТАВРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя села Бешпагир Ставропольского края к 16 годам колонии строгого режима за убийство ножом своей восьмимесячной дочери. Мужчина напал на ребенка после ссоры с супругой, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.

"Приговором суда Гулагашвили назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, выплатой морального вреда в размере 1 млн рублей и возмещением материального вреда в сумме 28 тыс. 600 рублей", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в мае 2019 года Валерий Гулагашвили поссорился со своей супругой. После конфликта ночью он несколько раз ударил ножом в шею свою восьмимесячную дочь, девочка умерла на месте.