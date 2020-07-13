Адвокат Сафронова рассказал версию ФСБ о передаче секретных данных чешским спецслужбам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ФСБ России утверждает, что советник главы Роскосмоса и бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов передавал сведения, содержащие гостайну, чешским спецслужбам при помощи программного обеспечения для шифрования. Об этом журналистам сообщил его адвокат Иван Павлов.

"Он, по версии ФСБ, якобы передал секретные сведения посредством интернета, используя программу для шифрования VeraCrypt", - сказал он.

По данным из открытых источников, VeraCrypt - программное обеспечение, используемое для шифрования "на лету", когда данные автоматически шифруются или дешифруются во время их считывания или записи.

Секретные сведения в публикациях

Павлов также сообщил, что специалисты ФСБ не нашли признаков секретных сведений в публикациях Сафронова.

"Специалисты Института криминалистики ФСБ проанализировали публикации Сафронова и сообщили, что не нашли там признаков разглашения гостайны. Но журналист может публиковать не все сведения, которыми располагает. Но это не значит, что в неопубликованных сведениях были секретные материалы", - сказал он.

Павлов также сообщил, что следователи ФСБ не стали задавать вопросы Сафронову в ходе предъявления ему обвинения в госизмене.

"Следователи не задавали ему вопросов, их у следствия не оказалось, все свелось к предъявлению обвинения и попыткам моего подзащитного выяснить суть того, в чем он обвиняется. Этого Сафронову сделать не удалось", - сказал адвокат.

Показания следствию

Павлов отметил, что Сафронов готов давать показания следствию.

"Он будет готов дать показания, когда следствие конкретизирует свое обвинение. Мы никогда не отказываемся от конструктивного сотрудничества с процессуальных оппонентами", - сказал он.

По словам Павлова, Сафронов чувствует себя нормально - настолько, насколько это возможно.

"Самочувствие нормальное, насколько оно таким может быть в условиях СИЗО. Сафронов держится", - сказал он. Павлов отметил, что все его права как заключенного соблюдаются.

В понедельник Сафронову было предъявлено обвинение, вину он не признал.