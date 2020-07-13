На лесопилке под Екатеринбургом произошел пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Пожар на кровле здания лесопилки произошел под Екатеринбургом, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 16:41 (14:41 мск) поступило сообщение о пожаре на ул. Новой в г. Арамиле. На площади 500 кв. м горит кровля здания лесопилки. На момент возникновения пожара людей в здании не было. Из горящего здания эвакуированы три газовых баллона", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, пожарным удалось локализовать пожар в 18:49 (16:49 мск). В тушении задействованы 24 человека личного состава и девять единиц спецтехники.