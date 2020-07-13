В Воронежской области возбудили дело о халатности при покупке квартир детям-сиротам

ВОРОНЕЖ, 13 июля. /ТАСС/. Департамент социальной защиты и правительства Воронежской области в 2020 году не купили детям-сиротам ни одной квартиры, следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц департамента социальной защиты и правительства Воронежской области при обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За истекший период 2020 года не было приобретено ни одной квартиры для указанной категории граждан, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") после проверки из-за срыва аукциона для закупки квартир детям-сиротам. Проверка началась 10 июля, следователи в департаменте социальной защиты изъяли документы по несостоявшемуся аукциону на приобретение 55 квартир для детей сирот. Власти Воронежской области планировали закупить 55 однокомнатных квартир для детей-сирот по цене около 42 тыс. рублей за кв. метр на общую сумму около 90 млн рублей, однако никто из компаний-застройщиков не подал заявки.

"Следствием установлено, что должностными лицами департамента социальной защиты и правительства Воронежской области не принято достаточных мер к организации приобретения жилых помещений (квартир) для обеспечения ими детей-сирот, в том числе при организации аукционов", - отмечается в сообщении.