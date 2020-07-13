МОСКВА, 13 июля./ТАСС/. Советник главы Роскосмоса и бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов связывает обвинение в госизмене со своей публикацией в 2017 году. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Олег Елисеев.

"По словам Ивана, обвинение касается его публикаций, а именно статьи в 2017 году", - сказал адвокат, отметив, что более конкретно сказать о сути обвинения он пока не может. Он не уточнил, какая это может быть публикация. В 2017 году Сафронов работал в газете "Коммерсантъ".

"Мы сегодня заявили ходатайство следствию, чтобы нам конкретизировали обвинение, надеемся через три дня получить ответ", - добавил Павлов.