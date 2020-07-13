В Липецкой области выявили сговор поставщиков питания, заработавших 71 млн рублей

ТАСС, 13 июля. Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Липецкой области раскрыли картель двух московских компаний при поставках питания, в том числе для учащихся. Поставки питания осуществлялись по завышенным ценам, компании получили доход более 71 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

"Липецкое УФАС раскрыло картель московских компаний в сфере питания ООО "ГК Фьюжен менеджмент" и ООО "Столичная кулинарная компания" вступили в сговор для поддержания цен на аукционах по организации питания, в том числе, для учащихся. В результате реализации антиконкурентного соглашения компании получили доход на сумму более 71 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, организации оштрафуют за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения. Как уточнила в сообщении пресс-служба ведомства, в отношении должностных лиц этих московских компаний правоохранительные органы проведут проверку на предмет совершения ими уголовного преступления.