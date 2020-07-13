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В Липецкой области выявили сговор поставщиков питания, заработавших 71 млн рублей

Организации оштрафуют за действия, ограничивающие конкуренцию

ТАСС, 13 июля. Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Липецкой области раскрыли картель двух московских компаний при поставках питания, в том числе для учащихся. Поставки питания осуществлялись по завышенным ценам, компании получили доход более 71 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

"Липецкое УФАС раскрыло картель московских компаний в сфере питания ООО "ГК Фьюжен менеджмент" и ООО "Столичная кулинарная компания" вступили в сговор для поддержания цен на аукционах по организации питания, в том числе, для учащихся. В результате реализации антиконкурентного соглашения компании получили доход на сумму более 71 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, организации оштрафуют за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения. Как уточнила в сообщении пресс-служба ведомства, в отношении должностных лиц этих московских компаний правоохранительные органы проведут проверку на предмет совершения ими уголовного преступления.

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