Суд продлил арест фигуранту дела Фургала Карепову

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил арест фигуранту дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрею Карепову, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд решил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Карепову, обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности") до 18 октября", - огласила решение судья.

Как следует из материалов уголовного дела, которые были оглашены в суде, Карепов был посредником в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в Хабаровске в 2004-2005 годах. Карепов был задержан в 2005 году, однако дело в отношении него было прекращено, но возобновлено в 2019 году, когда его задержали в Хабаровском крае и этапировали в Москву.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину он не признал. В пятницу Басманный суд арестовал его до 9 сентября.

Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников губернатора - бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, безработный Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.