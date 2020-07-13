СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС, 13 июля. Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков работников одной из подрядных организаций, задействованных на строительстве Амурского ГПЗ.

"На территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего комплекса, расположенной в Свободненском районе Амурской области, между гражданами Республики Узбекистан - работниками подрядной организации и ее руководством - возник конфликт в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность, переросший в массовые беспорядки. По данному факту следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках")", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе заказчика проекта, которым является ООО "Газпром переработка Благовещенск", 13 июля на территории подрядной организации ООО "Ренейссанс Хэви Индастриз" произошел инцидент с участием работников, в результате которого офисным помещениям компании был причинен ущерб. Пресс-служба ООО "Газпром переработка Благовещенск" сообщала, что инцидент с работниками подрядчика не повлиял на реализацию проекта ГПЗ, а турецкая компания "Ренейссанс Хэви Индастриз" своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств.

К урегулированию конфликтной ситуации, в которой со стороны подрядной организации участвовало порядка 300 человек, привлекли силы правоохранительных органов. На данный момент ситуация находится под контролем подразделений органов внутренних дел, территория стройплощадки оцеплена.

Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе города Свободный Амурской области. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. На полную мощность завод планируется вывести с 2025 года.