Суд лишил экс-главу санатория службы судебных приставов имущества на 280 млн рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара постановил передать государству имущество бывшего начальника санатория Федеральной службы судебных приставов (ФССП) общей стоимостью 280 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, тем самым суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева к бывшему начальнику ФГКУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" Александру Сафонову, его родственникам и иным доверенным лицам.

"Проведенной Генеральной прокуратурой совместно со следственными органами проверкой установлено, что фигурант, являясь в период с 2009 года по 2017 год начальником упомянутого санатория, расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края, путем неоднократного хищения выделяемых из федерального бюджета на нужды учреждения денежных средств, приобрел на территории Краснодарского края и Москвы 44 дорогостоящих объекта недвижимости и 7 автотранспортных средств общей стоимостью свыше 280 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве. Часть имущества взыскана с супруги Сафонова.

Как отметили в Генпрокуратуре, "информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Сафоновым скрывалась, в предоставляемых ежегодных справках о своих доходах не отображалась, однако после увольнения с государственной службы формально отчуждена родственниками в его пользу или доверенных лиц". Как показала проверка прокуратуры, при общем совокупном доходе за девять лет его работы главой санатория в 7,5 млн рублей только стоимость приобретенного чиновником в 2014 году в автосалоне в Краснодаре автомобиля Bentley Continental GT Speed составила 13,1 млн рублей, что превышает общий совокупный доход всех членов его семьи.

После вступления решения суда в силу указанное имущество будет обращено в доход государства.