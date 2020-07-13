СК возбудил дело о халатности из-за транспортной недоступности одной из школ под Орлом

ОРЕЛ, 13 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК по Орловской области возбудило дело о халатности, из-за которой девочка-инвалид вынуждена зимой добираться до школы на санях, в которые запряжена лошадь, а летом - на телеге, прикрепленной к мотоблоку. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

В январе 2020 года сообщалось, что орловские власти приняли решение отремонтировать дорогу для первоклассницы из Должанского района с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП), которая добирается до школы на санях или телеге.

"Следственными органами СК России по Орловской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по факту бездействия должностных лиц при рассмотрении вопроса транспортной доступности одной из школ Должанского района, где школьники из-за отсутствия безопасного дорожного покрытия вынуждены преодолевать расстояние в два километра по плохой дороге", - говорится в сообщении.

В следственном управлении СК по Орловской области уточнили, что в настоящее время оборудована остановка общественного транспорта, отремонтировано 500 м дороги. На эти цели направлено порядка 1,6 млн рублей. Следователи проверяют, действительно ли работы по дальнейшему оборудованию участка приостановлены из-за отсутствия финансирования.

Прокуратура Орловской области установила, что администрация Должанского района и Урыновского сельского поселения не предприняли мер для ремонта дороги. В Ливенском районном суде на рассмотрении находится административное исковое заявление прокурора к администрации Должанского района с требованием привести в соответствие с установленными требованиями участок дороги Урынок - Быстра - Егорьевка - Верхняя Заморайка Вторая.

История вопроса

Ранее орловская телерадиокомпания "Истоки" показала сюжет о Кристине из деревни Первые Вышние Замарайки Должанского района. От дома до школы около двух километров, это расстояние осенью девочка с родителями ежедневно преодолевает на мотоблоке, зимой - на лошади, которая запряжена в сани. А все потому, что дорога не соответствует ГОСТу, а значит нельзя пустить школьный автобус.

Матери ребенка предложили и другие способы решения проблемы. Но от обучения девочки на дому она отказалась из-за того, что ребенок нуждается в социализации и нет возможности оборудовать отдельное место для обучения. Переезжать в Долгое семья не захотела по личным причинам, уточнили в пресс-службе правительства Орловской области.

Ребенок ходит и проявляет интерес к обучению, поэтому губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил до 16 января разработать дорожную карту по решению проблемы.