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В Сочи рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем

В результате происшествия пострадали четыре человека

СОЧИ, 13 июля. /ТАСС/. Рейсовый автобус совершил столкновение с легковой машиной в Сочи, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе отдела ГИБДД по городу Сочи.

"Водитель рейсового автобуса "ПАЗ 320302-11" двигался со скоростью, не обеспечивающей водителю возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением, выехал из занимаемой полосы на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Lada Largus, - говорится в сообщении.

Уточняется, что Lada двигалась во встречном направлении. "В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних (2013 и 2008 годов рождения) пассажира Lada Largus (оказана первая помощь), а также пассажир и водитель Lada, - добавили в ведомстве.

По данным ГИБДД, ДТП произошло на автодороге А-147 Джубга - Сочи до границы с Республикой Абхазия в понедельник в 14:15.

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