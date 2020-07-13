Источник: ФСБ предъявила обвинение в госизмене экс-главе отдела полиции в Курской области

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следователи ФСБ России предъявили обвинение в госизмене бывшему начальнику ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрию Борзенкову. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Борзенкову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - сказал собеседник агентства. При этом источник не уточнил сути предъявленного обвинения и отношение Борзенкова к инкриминируемому ему преступлению.

Как сообщали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, в рамках уголовного дела по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") был задержан начальник районного отдела управления МВД по Курской области подполковник полиции Дмитрий Борзенков 1981 года рождения. По данным контрразведки, он был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины.

В ФСБ уточнили, что по заданию иностранной спецслужбы он собирал и передавал сведения, составляющие гостайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Борзенкова 20 июня. Жалоба на постановление Лефортовского районного суда об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу назначена к рассмотрению в Московском городском суде на 14 июля в 10:40 мск.

Борзенков занимал должность врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области. Он отстранен от службы на время расследования. По месту службы проводится проверка, чтобы официально уволить его из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщили ранее ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.