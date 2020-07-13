В Челябинске застройщика, похитившего свыше 340 млн рублей, приговорили к четырем годам

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Генеральный директор ООО "Град" в Челябинске признан виновным в том, что похитил более 340 млн рублей у дольщиков жилищного комплекса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, говорится в сообщении, распространенном пресс-центром прокуратуры региона.

"Советский районный суд Челябинска признал генерального директора ООО "Град" виновным по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") УК РФ. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительством объектов недвижимости, сроком на два года", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, преступление гендиректор совершил в 2012-2016 годах. Он обманул 86 участников долевого строительства, злоупотребляя их доверием, похитил у них свыше 340 млн рублей. Деньгами распорядился по своему усмотрению, направил их на цели, не связанные со строительством жилья.